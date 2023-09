Neue Konjunkturanalysen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft IfW

Werbung







Das IfW veröffentlichte am Mittwochvormittag die neuen Konjunkturberichte für Deutschland, die Euro-Zone sowie für die Weltwirtschaft. Wie der aktuelle Stand der Wirtschaft aussieht und was von den Experten für kommende Monate und Jahre auf konjunktureller Seite erwartet wird erfahren Sie jetzt.



Regelmäßig veröffentlicht das Kieler Institut für Weltwirtschaft aktuelle Markteinschätzungen rund um das Thema Konjunktur. Mittwochvormittag erwartete uns dann die neue Ausgabe zum Herbst. In unseren börsentäglichen News der vergangenen Wochen berichteten wir über viele verschiedene Konjunkturindizes, die jüngst eine durchwachsende Lage des Wirtschaftsstandortes Deutschland vermittelten.



Auch das IfW sieht zumindest für das laufende Jahr keine Besserung. So geht man davon aus, dass die wirtschaftliche Dynamik in der zweiten Jahreshälfte schwach bleiben wird. Dazu wurden verschiedene Unternehmensbefragungen durchgeführt. Insgesamt wird die Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes aus dem Sommer nach unten angepasst. Man geht nun nicht mehr von einem Rückgang des BIP von 0,3 Prozent aus, sondern von 0,5 Prozent für das Jahr 2023. Für 2024 geht die Stiftung öffentlichen Rechts davon aus, dass Reallohnzuwächse den Konsum wieder anregen und die Industrie wegen hoher Auftragsbestände ihre Produktion hochfahren wird. Dies soll sich dann auch in dem BIP wiederspiegeln. Dort geht man von einem Wachstum von 1,3 Prozent aus. Falls Sie noch tiefer in die Thematik eintauchen wollen, lohnt es sich einen Blick in den ausführlichen Bericht des IfWs zu werfen.







Hier finden Sie:















Der Handel mit Knock-out Produkten



Live-Webinar: Tipps und Tricks beim Handel mit Knock-out-Produkten



Im Webinar am heutigen Mittwoch den 06.09.2023 ab 18:30 Uhr haben Sie die Möglichkeit gemeinsam mit Julius Weiß die Welt der Knock-out Produkte näher kennenzulernen. Sowohl für neue Börsianer als auch erfahrene Anleger haben wir spannende Themen vorbereitet, von denen Sie beim Handel mit Knock-out Produkten profitieren können.

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich - schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei für mehr Informationen:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC