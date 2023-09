Austin, Texas (ots/PRNewswire) -DentalMonitoring ist ein Technologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Qualität und Effizienz der zahnmedizinischen Versorgung verschrieben hat. Durch Partnerschaften mit Kieferorthopädie-Fachleuten, Branchenführern und Herstellern fördert DentalMonitoring die Nutzung von Daten, um so kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.Kieferorthopäden nutzen die skalierbare Fernüberwachungslösung von DentalMonitoring, um eine bequeme, vernetzte Patientenerfahrung zu bieten und gleichzeitig die klinische Praxis zu optimieren. Die KI-gesteuerte Plattform ist in über 40 Ländern verfügbar und für alle Patienten und alle Behandlungsarten geeignet. Kieferorthopäden, die die Plattform nutzen, haben über DM Insights, das führende Daten- und Analysetool der Branche, Zugriff auf eine Fülle von Daten in den Bereichen Lead Engagement, Compliance, klinische Abläufe und Effizienz.DM Insights verschafft Praxen einen besseren Einblick in ihre klinische Leistung und hilft Ärzten und Personal, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, von denen sowohl die Praxis als auch die Patienten profitieren. Dazu gehören etwa der Vergleich von Behandlungsmethoden, Apparaturmarken und vieles mehr. Mit den gesammelten Daten von mehr als 2 Millionen Patientenscans ist DentalMonitoring in der Lage zu beobachten, wie sich die einzelnen Apparaturen unter den Protokollen der Ärzte verhalten. Das Unternehmen stellt keinerlei Berichte zu Vergleichen an und steht sämtlichen Marken und Behandlungsarten neutral gegenüber. Partner und Hersteller sehen dabei auch, wie die DentalMonitoring-Plattform den Praxen hilft, ihre Effizienz zu steigern. Das Unternehmen unterstützt das Interesse der Hersteller an der Analyse der Produktleistung anhand ihrer Kundengruppe und hält sich dabei an sämtliche Datenschutz- und Compliance-Gesetze. Die unabhängige Analyse von Produktleistungsdaten bietet die Möglichkeit, Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungen zu erzielen, die für Ärzte, Patienten und die gesamte Kieferorthopädie-Branche von Nutzen sind."Unser Ziel ist es, innovative Lösungen anzubieten, die den Arbeitsalltag von Zahnmedizinern optimieren und ihnen helfen, ihren Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Daten, die zum Erreichen dieses Ziels beitragen, geschützt sind und pflichtbewusst zum Wohle aller verwendet werden", so Philippe Salah, CEO von DentalMonitoring.Entdecken Sie DM Insights: www.dentalmonitoring.com/insightsÜber DentalMonitoring: www.dental-monitoring.comMithilfe der fortschrittlichsten KI der Branche hat DentalMonitoring umfassende arztorientierte Lösungen entwickelt, die Kieferorthopäden dabei unterstützen, ihrer Praxis zu Wachstum zu verhelfen und sie zu optimieren, eine hervorragende klinische Versorgung zu gewährleisten und eine bessere Patientenerfahrung zu bieten. DentalMonitoring und DM Insights liefern Kieferorthopäden die notwendigen Daten, um klinische Verbesserungen zu erzielen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2107826/DentalMonitoring_Logo.jpga.sanz@dental-monitoring.comPressekontakt:Anne-Claire SanzGlobal Head of Marketinga.sanz@dental-monitoring.com+33 (0)1 86 95 01 01View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dentalmonitoring-fordert-die-nutzung-von-daten-zur-verbesserung-von-qualitat-und-effizienz-in-der-zahnmedizinischen-versorgung-301919361.htmlOriginal-Content von: DentalMonitoring, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171735/5596951