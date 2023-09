Der History of Parliament Trust stellt neue Publikation im Palast von Westminster vor

Ora, Inc., die weltweit führende Clinical Research Organisation (CRO) für die Entwicklung von Medikamenten und Geräten für die Augenheilkunde, gab heute ihre Teilnahme an NHS 75 bekannt: ein Buch anlässlich des 75-jährigen Bestehens des National Health Service (NHS), das heute im Palace of Westminster vorgestellt wird.

Im Gedenken an den 75.Geburtstag des NHS wurde in Zusammenarbeit mit dem History of Parliament Trust und dem Verlag St James's House ein schön illustriertes Buch erstellt. Es wurde geschrieben von einem Team ausgesuchter Akademiker und Branchenexperten und beschäftigt sich mit den Ursprüngen, der Geschichte und dem Wirken des NHS sowie den Menschen und Richtlinien, welche die Entwicklung des Dienstes im Laufe der Zeit geprägt haben.

"Es ist eine Ehre, ein Teil dieses herausragenden Meilensteins in der Geschichte des NHS zu sein," sagte Stuart Abelson, CEO, Ora, Inc. "Der National Health Service hat das Gesundheitssystem in ganz England seit 75 Jahren erneuert und in einen weltweit führenden Dienst verwandelt. Auch Ora treibt Innovation in der Augenheilkunde durch anspruchsvolle klinische Forschungsprogramme voran und stellt dabei Menschen an die erste Stelle. Das Ergebnis sind hochmoderne Verfahren und Technologien wie die Ora EyeCup. Dadurch werden die Entwicklung und Zulassung von neuen Medikamenten und Geräten für Patienten mit Augenbeschwerden beschleunigt. Wir fördern auch einen besseren Zugang zur klinischen Forschung und wir unterstützen den National Health Service in seiner Mission, den Menschen in England eine herausragende Gesundheitsfürsorge zu bieten."

Der NHS wurde 1948 gegründet und war das erste universelle Gesundheitssystem, das sich erfolgreich den Bedürfnissen einer neuen Generation angepasst hat. Heute nehmen pro Tag mehr als eine Million Menschen diesen Dienst in Anspruch.

Richard Freed, der Gründer von St James's House, sagte: "Wir freuen uns, dieses fantastische Buch, das die Vorzüge des National Health Service darstellt, publizieren zu dürfen. Der 75. Geburtstag ist eine wunderbare Gelegenheit, sich mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des NHS zu beschäftigen."

Anmerkung:

NHS 75: Celebrating 75 Years of the National Health Service ist verfügbar unter: www.stjamess.org.

