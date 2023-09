Bereitstellung des Zugangs zu Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitenden Zahlungslösungen

Corpay1, eine FLEETCOR® (NYSE: FLT) Marke und ein globaler Marktführer im geschäftlichen Zahlungsverkehr, gibt erfreut bekannt, dass der Unternehmensbereich Cross-Border von Corpay eine Vereinbarung mit dem Aston Villa Football Club abgeschlossen hat, um ihr Official Commercial Foreign Exchange (FX) Partner zu werden.

Durch diese Partnerschaft wird Aston Villa gemeinsam mit seinem größeren Ökosystem von Unternehmenspartnern* in der Lage sein, Zugang zu innovativen Lösungen von Corpay zu erhalten und diese nutzen zu können, um das Fremdwährungsrisiko zu begrenzen. Darüber hinaus wird die preisgekrönte Cross-Border Plattform von Corpay den Club in die Lage versetzen, von einem einzigen Zugangspunkt aus, sämtliche globalen Zahlungen verwalten zu können.

"Das Corpay Cross-Border Team ist hocherfreut, zum Official Commercial FX Partner von Aston Villa F.C. ernannt zu werden", so Brad Loder, Vice President, Cross-Border Marketing, Corpay Cross-Border Solutions. "Aufgrund unserer strengen Ausrichtung auf das Wachstum der Corpay Marke in Verbindung mit unserem unternehmerischen Zahlungsverkehr und dem globalen Devisengeschäft sind wir nun äußerst erfreut über die Gelegenheit, eine Partnerschaft mit einem der ältesten und erfolgreichsten Clubs der Premier League eingehen zu können."

"Wir sind hocherfreut, die Partnerschaft mit Corpay bekannt geben zu dürfen", so Chris Heck, President von Business Operations Aston Villa. "Wie bei Aston Villa handelt es sich auch bei Corpay um eine globale Marke mit ehrgeizigen Zielen, die sich glaubwürdig in die geschäftliche Seite des Clubs integrieren lässt. Diese Partnerschaft kennzeichnet unsere strategische Ausrichtung auf Sponsoring und wirtschaftliche Entwicklung, wobei wir einer neuen Ära der Größe bei Aston Villa entgegenfiebern."

Über Corpay

Corpay ist ein globaler Marktführer im geschäftlichen Zahlungsverkehr und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Aufwendungen besser zu verfolgen, zu verwalten und zu begleichen. Corpay stellt seinen Kunden eine umfassende Suite an Online-Zahlungslösungen zur Verfügung, darunter Bill Payment, AP Automation, Cross-Border Payments, Currency Risk Management und Commercial Card Programs. Corpay ist Teil des Markenportfolios von FLEETCOR (NYSE: FLT). Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über Aston Villa Football Club

Gegründet im Jahr 1874 ist der Aston Villa Football Club ein Gründungsmitglied der Football League und eine führende Institution des englischen Fußballs. Als einer von lediglich fünf englischen Clubs, die einen europäischen Titel erringen konnten, kann das Team auch auf außergewöhnliche inländische Erfolge verweisen, darunter sieben First Division Championships, sieben FA Cup Titel und fünf Football League Cups.

Als ein Club der Zukunft ist der AVFC bestrebt, technologische Neuerungen auf und neben dem Spielfeld einzuführen, die besten Erlebnisse für die Fans zu bieten und die Fußballbranche mit vorbildlichen Methoden anzuführen. Vereint hinter den Werten des Clubs, wie Pride, Passion und Purpose, ist der Aston Villa Football Club stets bestrebt, die Grenzen zu verschieben, wie ein Fußballclub sein sollte.

1"Corpay" (eine Fleetcor (NYSE: FLT) Marke) bezieht sich in dieser Pressemitteilung in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die Teil der Corpay Marke sind, kann hier eingesehen werden: https://www.corpay.com/compliance.

Vorbehaltlich der Kredit- und Compliance-Genehmigung des betreffenden Unternehmens Corpay.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230906980626/de/

Contacts:

Corpay:

Brad Loder

Vice President, Cross-Border Marketing

Tel.: +1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

Aston Villa Football Club:

Danielle Stanton

Partnership Account Manager

Tel.: +44 (0) 121 327 2299

danielle.stanton@avfc.co.uk