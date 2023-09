Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (33/23)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will change. The change will be valid as of September 07, 2023. ISIN codes will remain unchanged. ISIN New Long Name/Long Symbol GB00BKZZ9910 MINI L NORION BANK AVA 15 GB00BNV1X589 BULL NORION BANK X5 AVA 4 GB00BKZZFK41 MINI L NORION BANK AVA 16 GB00BNTQ2T27 BULL NORION BANK X5 AVA 3 GB00BVZZR729 BULL NORION BANK X3 AVA 1 GB00BNV1S860 MINI S NORION BANK AVA 3 GB00BL059155 MINI L NORION BANK AVA 20 GB00BQR8NC17 BEAR NORION BANK X5 AVA 2 GB00BL03NN95 MINI L NORION BANK AVA 18 GB00BL042Y63 MINI L NORION BANK AVA 19 For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 72 80.