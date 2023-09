Die meistgehandelten Produkte: DAX®Händler skeptisch - Probleme bei Deutsche Bank?

Dominik Auricht

Der DAX® und die Kurse der amerikanischen Leitindizes weisen heute eine leicht negative Rendite auf. Erwartet werden derzeit US Dienstleistungssektor-Daten. Der Fokus der Marktteilnehmer liegt bei den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen und Optionsscheinen heute klar bei DAX® Put-Positionen. Auch auf den Nasdaq® werden vermehrt Put-Positionen gehandelt.

Bei den Einzeltiteln konnte heute eine erhöhte Aktivität bei Call-Optionsscheinen der Symrise AG beobachtet werden. Der Kurs des Anbieters von Duft- und Geschmackstoffen bewegt sich seit einigen Jahren tendenziell seitwärts. Außerdem konnte hohes Volumen bei Call-Optionsscheinen auf die Bayer AG und die Palo Alto Networks Inc. festgestellt weden. Die letztere Aktie ist ein Top-Performer dieses Jahres.

Nachdem bekannt geworden ist, dass die Bafin bei der Deutsche Bank-Tochter Postbank erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts untersucht, ist der Kurs der Deutschen Bank unter Druck gekommen. Manche Anleger handeln aber mit Long-Faktor-Optionsscheinen und setzen möglicherweise auf ein schnelles Ende der Probleme. Ebenso handeln Marktteilnehmer Long-Positionen der RTL Group S.A., deren Kurs dieses Jahr stark gelitten hat.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GT5 3,95 15732,00 Punkte 16098,5389 Punkte 39,67 Open End DAX ® Put HC8GU1 6,38 15732,00 Punkte 16348,671577 Punkte 24,76 Open End DAX ® Put HC8GUL 7,81 15732,00 Punkte 16498,751176 Punkte 20,06 Open End Nasdaq® Put HC8GQ3 2,86 15508,235673 Punkte 15721,665305 Punkte 50,80 Open End Dax® Call HC5P6U 2,93 15732,00 Punkte 15478,57131 Punkte 54,34 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Symrise AG Call HC7AD2 1,19 93,45 EUR 90,00 EUR 7,84 19.06.2024 DAX ® Put HC6AVJ 0,49 15725,00 Punkte 15500,00 Punkte 345,54 12.09.2023 DAX ® Put HC8850 5,96 15721,50 Punkte 16300,00 Punkte 26,40 17.10.2023 Bayer AG Call HR7PUV 0,14 50,25 EUR 70,00 EUR 37,18 18.12.2024 Palo Alto Networks Inc. Call HC2LR7 2,43 244,24 USD 240,00 USD 9,56 17.01.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2023; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HB9WK8 5,66 15730,50 Punkte 15248,637774 Punkte 15 Open End DAX ® Short HC07MF 2,07 15730,50 Punkte 17087,043711 Punkte -6 Open End Deutsche Bank AG Long HC2VPR 1,28 9,613 EUR 8,786079 EUR 5 Open End DAX ® Long HC01KJ 8,32 15730,50 Punkte 14460,26736 Punkte 6 Open End RTL Group S.A. Long HC2WYB 4,85 33,09 EUR 25,011602 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.09.2023; 11:50 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: DAX®Händler skeptisch - Probleme bei Deutsche Bank? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).