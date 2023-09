© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Der Anstieg des Ölpreises ist nun auch zu einem Belastungsfaktor für den US-Aktienmarkt geworden. Wird der September an der Börse so schlecht wie der August?

Die wichtigsten US-Aktienindizes S&P 500 und Nasdaq Composite starteten am Mittwoch mit leichten Verlusten von jeweils 0,3 Prozent in den Handel. Der Dow Jones Industrial Average verlor 93 Punkte oder ebenfalls 0,3 Prozent.

Ein Teil des Abwärtsdrucks ging vom Ölpreis aus, der nach der Verlängerung der freiwilligen Förderkürzungen Saudi-Arabiens und Russlands auf den höchsten Stand seit November kletterte. Auch die Renditen von Staatsanleihen stiegen sprunghaft an und belasteten risikoreiche Anlagen, so der US-Nachrichtensender CNBC.

Steigende Ölpreise fließen in die Gesamtinflation ein und werden in Verbindung mit einer stärker als erwartet laufenden Konjunktur die anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank stark beeinflussen, so Mohamed El-Erian von der Allianz.

Am Mittwochmorgen schätzten Händler die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen auf ihrer Sitzung Ende des Monats unverändert lassen wird, auf 93 Prozent, wie das FedWatch-Tool der CME Group zeigt.

Die Wall Street wartet nun gespannt auf den Konjunkturbericht "Beige Book". Dieser fasst die wirtschaftliche Aktivität zusammen und wird heute Nachmittag (Ortszeit) veröffentlicht.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion