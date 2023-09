SAN ANTONIO, Sept. 06, 2023-Auszeichnung in den Regionen EMEA, Nordamerika und Australasien ernannt wurde - allen drei Regionen, für die das Programm Auszeichnungen verleiht.

Inspiring Workplaces ist ein Personaldienstleistungsunternehmen, das durch die Zusammenführung zweier globaler Unternehmen entstand: Employee Engagement Awards und Employee Engagement Alliance. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt durch die Umgestaltung der Arbeitswelt nachhaltig zu verändern.

Im Rahmen des "Inspiring Workplaces"-Programms werden Organisationen ausgezeichnet, die diese Vision teilen, die Arbeitswelt zu transformieren. Mit den Auszeichnungen werden Unternehmen geehrt, die eine positive und inspirierende Arbeitskultur für ihre Mitarbeitenden geschaffen haben, in der sie sich zugehörig fühlen - und die positive Auswirkungen wie ein höheres Engagement, eine höhere Produktivität und mehr Erfolg verzeichnen.

Die "Inspiring Workplaces"-Auszeichnungen werden an Unternehmen aller Größen und Branchen verliehen. Ein unabhängiges Expertengremium bewertet die Bewerbungen und stellt sein Wissen zur Verfügung, um die "Top Inspiring Workplaces" zu ermitteln. Die Jury prüft die Einreichungen in sechs Kategorien, die sich an den Schlüsselelementen des Engagements von Inspiring Workplaces orientieren, darunter:

Kultur und Ziel

Führung

Wohlbefinden/Wellness

Inklusion und Vielfalt

Kommunikation

Erfahrungen der Mitarbeitenden

"Diese Vision von Inspiring Workplaces spiegelt die Art und Weise wider, wie Rackspace Technology seinen Arbeitsplatz und seine dynamische Kultur angeht", so PJ Lovejoy, Senior Manager von Racker Experience. "Wir schaffen eine einladende und integrative Kultur, in der Rackers täglich sie selbst sein können. Wir bieten unseren Rackers die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auszubauen und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Und wir sorgen dafür, dass sich Rackers mit einer sinnvollen Arbeit verbunden fühlen und durch großartige Zusatzleistungen, einschließlich Freizeit für Anlässe wie Geburtstage, Haustierpflege und ehrenamtliche Tätigkeiten, ein Gleichgewicht finden können."

Rackspace wurde zum Inspiring Workplace Nr. 1 in der Kategorie Enterprise Businessin der EMEA-Region ernannt. Das Unternehmen erhielt außerdem eine besondere Anerkennung in allen sechs Bewertungskategorien des Inspiring Workplace-Programms - als einziges Unternehmen in der Geschichte der Auszeichnung. In Nordamerika belegte Rackspace den 10. Platz in der nordamerikanischen Gesamtwertung, den 3. Platz in der Kategorie Großunternehmen und eine besondere Anerkennung im Bereich Vielfalt und Inklusion. Rackspace wurde mit Platz 9in Australasien ausgezeichnet.

"Das Kaliber der Einreichungen in diesem Jahr hat die Messlatte deutlich höher gelegt", so Matt Manners, Gründer der Inspiring Workplaces Group. "Sie war höher als jemals zuvor. Dies zeigt, dass die Führungskräfte ihre Mitarbeitenden an die erste Stelle setzen - und den verdienten Lohn für ihre Bemühungen ernten. Es zeigt auch, dass sich in der gesamten Arbeitswelt ein positiver, sinnvoller Wandel vollzieht."

Rackers sind geschätzte Mitglieder eines erfolgreichen Teams mit einer inspirierenden Mission. Gemeinsam arbeiten wir jeden Tag daran, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Anerkennung durch Inspiring Workplaces in Regionen auf der ganzen Welt ist ein wunderbarer Beweis für die großartige Arbeitsplatzkultur, die Rackers im Laufe der Jahre aufgebaut hat.

Die vollständige Liste der Gewinner von Inspiring Workplace finden Sie hier: EMEA| Nordamerika| Australasien

