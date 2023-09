Das fusionierte Unternehmen wird in diesem Jahr Luftbildinspektionen an Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 170 GW durchführen.

Heliolytics, vormals ein Unternehmensbereich von NovaSource Power Services, bringt eine Reihe robuster Diagnose- und Analysefunktionen für die Inspektion von PV-Anlagen ein, mit der die innovativen Energieanlagen- und Infrastrukturinspektionen von Zeitview weiter optimiert werden.

Zeitview wird heute mit der Übernahme von Heliolytics, einem Unternehmen, das sich auf die luftgestützte Inspektion und die integrierte Analyse von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) spezialisiert hat, zum Marktführer im Bereich innovativer luftgestützter Energieanlagen- und Infrastrukturinspektionen. Die Übernahme dieses ehemaligen Unternehmensbereich von NovaSource Power Services ermöglicht die Bündelung der Datenkompetenz von Heliolytics mit dem Know-how von Zeitview im Bereich der Luftbildinspektionstechnologien. Die meisten Mitarbeitenden von Heliolytics werden zu Zeitview wechseln. Das Team wird seinen Standort im kanadischen Toronto beibehalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Heliolytics leistet Pionierarbeitet in der Solarenergiebranche und hat sich durch sein unermüdliches Engagement für Qualität, Präzision und hervorragenden Kundenservice einen ausgezeichneten Ruf erworben Werte, die wir sehr schätzen", so Dan Burton, Gründer und Chief Executive Officer von Zeitview. "Die Fachkompetenz und das Engagement von Heliolytics sind von unschätzbarem Wert, da wir auch künftig wegweisende Lösungen entwickeln werden, die Inspektionsstandards im Bereich der erneuerbaren Energien neu definieren. Wir freuen uns auf die nächste Etappe unseres Weges, auf dem unsere vereinten Teams eine marktführende Komplettlösung schaffen werden."

Für Kunden aus dem Bereich der erneuerbaren Energien stärkt diese Kooperation die Multi-Asset-Strategie von Zeitview für PV- und Windkraftanlagen sowie für Energieversorgungsunternehmen. Für Immobilieneigentümer bietet sie wichtige Erkenntnisse über die Leistung ihrer PV-Dachanlagen. Für alle Kunden werden die Niederlassungen von Heliolytics in Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum mit der globalen Präsenz von Zeitview in diesen Regionen kombiniert.

"Der Zusammenschluss mit Zeitview eröffnet herausragende Chancen dafür, die Branche der erneuerbaren Energien voranzubringen", so Jocelyne Moyer, Leiterin von Heliolytics. Nach der Übernahme wird Moyer die Position der Senior Director of Strategy and Operations bei Zeitview bekleiden. "Wie Zeitview engagieren auch wir uns für intensive Kooperationen mit den Kunden, für auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte Innovationen und für die beispiellose Reaktionsfähigkeit gegenüber unseren Kunden in aller Welt. Ich freue mich sehr, dem Führungsteam beizutreten und sehe gespannt der künftigen Zusammenarbeit entgegen, mit der die Position von Zeitview beim Betrieb und bei der Wartung von Anlagen für erneuerbare Energien gestärkt werden wird."

Die Inspektionstools und die integrierten Analysekapazitäten von Heliolytics werden nun durch die KI/ML-Datenverarbeitungs-Engine von Zeitview unterstützt. Mit dieser Erweiterung verdoppelt Zeitview die Reichweite und den Umfang seiner luftgestützten Operationen und ergänzt das Angebot von Heliolytics um Vermessungs-, Energieausweis- und Drohnenlösungen, die für die Kunden allesamt zu schnelleren, umfassenderen Ergebnissen führen können.

Mit dem Verkauf von Heliolytics an Zeitview bietet NovaSource Power Services seinen Kunden über Zeitview weiterhin erstklassige Software und Dienstleistungen für die Luftbildinspektion an.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Kooperation mit dem Team von Heliolytics unter dem Firmennamen Zeitview fortzusetzen", so Timo Moeller, Chief Growth Officer von NovaSource Power Services. "Die eindrucksvollen Inspektions- und Software-Tools von Zeitview werden die Erkenntnisse verbessern, die wir derzeit zur Bearbeitung von Betriebs- und Wartungsanfragen nutzen. Für uns ist klar, dass das Team von Zeitview unsere Datenanforderungen genau versteht und sich dafür einsetzt, uns auch künftig mit unübertroffenem Know-how als Anbieter von Luftbildinspektionen zu unterstützen, um unser Wachstum zu fördern."

Die vollständige Integration der Geschäftstätigkeit, der Datenerfassung und der Software von Heliolytics in die marktführende globale Solarlösung von Zeitview wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen darüber, wie Zeitview weltweit Energieanlagen und Infrastruktur mithilfe innovativer Inspektionen und praktisch verwertbarer Daten unterstützt, finden Sie unter www.zeitview.com.

ÜBER ZEITVIEW

Als zentrale Anlaufstelle für Luftinspektionen in einer breiten Palette von Branchen, darunter Solarenergie, Windkraft, Immobilien, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen wird Zeitview von den weltweit größten Unternehmen mit der Aufgabe betraut, schnelle, präzise Informationen zu liefern, mit denen die Anlagenleistung optimiert werden kann und die Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden können. Zeitview kombiniert modernste Luftbildinspektionssoftware mit der Fähigkeit, detaillierte visuelle Daten zu gewinnen, die von Flugzeugen und Drohnen erfasst werden. Das Unternehmen nutzt die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Diese luftgestützte Intelligenz liefert den Kunden praktisch verwertbare Informationen nahezu in Echtzeit und versetzt Unternehmen in die Lage, fundiertere Entscheidungen über ihre wichtigen Großanlagen zu treffen.

Weitere Informationen über die wegweisenden Lösungen von Zeitview finden Sie unter www.zeitview.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

