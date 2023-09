Emigrant Bank Fine Art Finance (EBFAF), ein führender Anbieter von innovativen Kunstfinanzierungslösungen, gab heute bekannt, dass Suzanne Gyorgy als Partnerin in das Unternehmen eingetreten ist. In den vergangenen vierzehn Jahren war Gyorgy Global Head of Art Advisory and Finance bei der Citi Private Bank. Sie wird sich darauf konzentrieren, das Kreditportfolio von EBFAF weltweit auszubauen und die maßgeschneiderten und umfassenden Finanzlösungen des Unternehmens zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816515539/de/

Emigrant Bank Fine Art Finance Partner Suzanne Gyorgy (Photo: Emigrant Bank Fine Art Finance)

"Wir freuen uns sehr, Suzanne in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie ist eine hoch angesehene Expertin mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz und wird unser talentiertes Team von Experten perfekt ergänzen, deren fundiertes Urteilsvermögen, Integrität und unvergleichliches Fachwissen EBFAF zu einem der vertrauenswürdigsten Anbieter von Finanzlösungen im Kunstbereich machen", sagt Andy Augenblick, Mitbegründer und President von EBFAF. "Der Eintritt von Suzanne steht am Beginn einer aufregenden neuen Phase in der Entwicklung der EBFAF. Wir erweitern unsere geografische Reichweite und entwickeln wertvolle neue Möglichkeiten für Kreditnehmer, um Chancen in einer immer anspruchsvolleren Kunstlandschaft zu nutzen."

Gyorgy wird eng mit dem EBFAF-Expertenteam für Kunstfinanzierungen zusammenarbeiten, um Kreditnehmern bei der Besicherung und Erschließung der Liquidität von erstklassiger Kunst, aber auch von edlen Weinen, Oldtimern, Schmuck und anderen Sammlerstücken zu helfen.

"Der Einstieg bei Emigrant Fine Art Finance ist für mich eine spannende Möglichkeit, zum Wachstum und Erfolg eines Unternehmens beizutragen, das an der Spitze der Revolutionierung der Kunstfinanzierungslandschaft steht", sagte Gyorgy. "Ich freue mich, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, und sehe der Arbeit mit ihnen entgegen, um unsere unvergleichlichen Dienstleistungen einer noch breiteren Basis von Sammlern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Zuvor war Gyorgy als Direktorin des Morris Museum und der PaineWebber (UBS) Art Gallery tätig und begann ihre Karriere als Registratorin am Museum of Modern Art. Sie hat einen Abschluss in Kunst vom Pratt Institute.

Über Emigrant Bank Fine Art Finance:

Emigrant Fine Art Finance, gegründet im Jahr 2005, ist ein führender Anbieter von Finanzierungslösungen für kreative Kunst. Das Unternehmen bietet Sammlern, Galerien, Kunsthändlern und Institutionen maßgeschneiderte Kredit- und Finanzdienstleistungen sowie Lösungen für die Nachlassplanung. Die 1861 gegründete Emigrant Bank steht unter der Aufsicht der FDIC und ist eine der größten Privatbanken der Vereinigten Staaten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816515539/de/

Contacts:

Medien:

Charles V. Zehren

Rubenstein

212-843-8590

czehren@rubenstein.com