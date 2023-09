Die neue Marke stellt die Lösung von komplexen Herausforderungen für die Kunden in den Mittelpunkt. Gleichzeitig werden technologische Innovation und das Streben nach Exzellenz und globaler Wirkung betont.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten des Wachstums und der Weiterentwicklung präsentiert Allison (fka Allison+Partners) eine neue Markenidentität. Name, Logo, Website und visuelles Erscheinungsbild wurden komplett geändert. Das Rebranding zeigt die Transformation von einer ursprünglich traditionellen PR-Agentur, die sich auf Earned Media konzentrierte, hin zu einem modernen, integrierten Marketing- und Kommunikationspowerhouse mit globaler Präsenz.

"Heute erreichen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer Geschichte," sagt Scott Allison, Global Chairman und CEO von Allison. "Unsere neue Markenidentität umfasst nicht nur eine Änderung des Namens und des Logos, sondern wir wollen damit zeigen, dass wir bereit sind, die Zukunft des integrierten Marketings und der Kommunikation mitzugestalten. Wir haben uns zusammen mit der Branche innovativ weiterentwickelt und dabei unsere globale Präsenz ausgebaut. Das Rebranding reflektiert unser Streben nach Exzellenz, unsere Kreativität und unser stetiges Bemühen um Lösungen, die unseren Kunden zugute kommen. Wir bei Allison sind nun gut aufgestellt, um eine neue Ära der Kommunikation einzuleiten."

Warum Rebranding? Warum jetzt?

In den vergangenen 22 Jahren hat Allison eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und dabei seinen Service, das Kundenportfolio und den Mitarbeiterstab ausgeweitet, wodurch nun die unterschiedlichsten Experten zum Team gehören. Die Anzahl von globalen Projekten hat deutlich zugenommen sieben der zehn wichtigsten Kunden sind nun auf mehreren Märkten tätig. Dazu gehören globale Marken wie AB InBev, GE Appliances, Hewlett Packard Enterprise, IHG, Kyndryl und Revlon. Deshalb ist ein neuer Markenauftritt erforderlich, der die jetzige und zukünftige Ausrichtung der Agentur widerspiegelt. Gleichzeitig sollen die einzigartige Kultur, die globale Präsenz, die integrierten Fähigkeiten und der vorausschauende Ansatz betont werden. Besuchen Sie die neue Website unter: www.allisonworldwide.com Dort erfahren Sie mehr über die neue Markenidentität und Allison's innovative Lösungen.

Statt Fragmentierung Innovation

Das Rebranding geht auch die Fragmentierung an, die sich gezwungenermaßen aus dem Wachstum der Agentur und der Entwicklung des Marketingumfeldes ergab. So wurde die Positionierung der Agentur im Wettbewerbsumfeld verwischt. Durch die Vereinfachung und Konzentration der Marken-Story kann Allison besser seine Differenzierungsmerkmale vermitteln: das Lösen komplexer geschäftlicher Herausforderungen, das Rekrutieren von Toptalenten und die Bereitstellung integrierter Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen auf einer globalen Ebene. Die neue Markenidentität hebt nicht nur das Wachstum der Agentur hervor, sondern macht auch deutlich, dass die Agentur führend die zukünftigen Innovationen in der Branche vorantreiben wird.

Eine frische und moderne Identität aus eigenem Haus

Allison's Strategieteam für Marke und Interaktion hat die neue Markenidentität entwickelt. Dabei nutzten sie für Forschung, Strategie und Branding das Rahmenmodell V.I.T.A.L, das auch für Kunden angewendet wird. Es hilft Unternehmen dabei, die menschliche Seite einer Marke zu verstehen und zum Ausdruck zu bringen (was zur Interaktion anregt). Die neue Marke wird durch ein schlankes und modernes Logo dargestellt, das die Entwicklung der Agentur und die innovative Ausrichtung widerspiegelt. Der Ausschnitt im "I" symbolisiert den Blick nach vorne und das Streben nach Exzellenz. Der geänderte Name "Allison" zeugt von einer inklusiven und zeitgemäßen Identität und zollt gleichzeitig den Agenturgründern und deren Werten Tribut. Das Weglassen von "+Partners" betont den Teamgeist. Allison war schon immer dafür bekannt, den Fokus auf Inklusion, Einheit und Diversität zu legen.

Zukunftsorientierte Vision

Mit dem Rebranding betont Allison seine Entwicklung zu einer vollintegrierten Marketing- und Kommunikationsberatung. Das Marketing Innovation Team bietet integriertes Marketing, Strategien zur Interaktion mit der Marke, Performance Marketing, Creatives, ein Storytelling Studio sowie Marktforschung und Analytics. Das Allison Advisory Team hingegen hilft Unternehmensführern dabei, das Wachstum zu beschleunigen durch die Abstimmung der Unternehmensziele auf Kundenbedürfnisse, das regulatorische Umfeld und die Mitarbeiter. Die Agentur will ihre kreativen Fähigkeiten ausbauen, schnelles Wachstum durch gezielte Akquisitionen erzielen, die Leistungen über die traditionelle PR hinaus ausweiten und durch Expertise in der Datenanalyse und Technologie überzeugen.

Markenmanifest, Mission, Vision und Zweck

Das neue Markenmanifest "Always Forward" spiegelt die Agilität, Innovation und den Vorwärtsdrang der Agentur wider. Bei der Mission dreht sich alles um die Arbeit -neue Erkenntnisse erlangen, Innovation inspirieren und sinnvolle Verbindungen herstellen. Die Vision und der Zweck beschreiben Allison's Drang nach einem grenzenlosen Umfeld, wo jeder bauen, kreieren und wachsen kann und so durch Kreativität eine positive Veränderung und geschäftlichen Erfolg schafft.

Agenturlösungen

Im Zentrum des Rebranding steht die Ausweitung des Angebots. Jede Lösung wird sorgfältig durchdacht, um den individuellen Bedürfnissen der Kunden in immer dynamischer werdenden Märkten gerecht zu werden. Indem Allison sich in die Lage des Kunden versetzt, überschreitet das Unternehmen die Grenzen des konventionellen Marketings und wird zu einem Problemlöser und vertauenswürdigen Partner. Mit diesem neuen Ansatz hebt Allison seine Fähigkeit hervor, Bekanntheit und Nachfrage zu steigern, die kulturelle Relevanz zu erhöhen, den Ruf zu schützen, Marken zu transformieren und das Geschäft der Kunden über die Grenzen hinweg auszuweiten. Die Lösungen sind mehr als Dienstleistungen. Sie sind ein Weg zum Erfolg, Strategien für die Veränderung und ein Kompass für die Navigation durch das dynamische Marketingumfeld.

Mit diesem Rebranding ist Allison gut gerüstet für ein neues, aufregendes Kapitel. Dabei steht das Unternehmen zu seiner Geschichte, in deren Verlauf es in den vergangenen 22 Jahren zu großem Erfolg gelangte. Innovation und das Bestreben, immer voran zu gehen, bleiben erhalten. Die neue Markenidentität greift den Spirit und die Hingabe der Agentur auf. So wird Allison auch in den kommenden Jahren ein Vorreiter bleiben.

Über Allison

Allison ist eine global tätige Beratungsfirma für integriertes Marketing und Kommunikation. Sie fühlt sich Wachstum, Innovation und positiven Veränderungen für Kunden, Kollegen und Gemeinden verpflichtet. Mit einem diversen Team von Fachleuten und seiner zukunftsorientierten Denkweise liefert Allison bahnbrechende Ergebnisse, die dauerhafte Effekte erzeugen. Allison gehört zu Stagwell (NASDAQ: STGW), einem der dynamischsten und einflussreichsten Marketing- und Kommunikationsnetzwerke der Welt. Die Agenturpartner nutzen Stagwell's Technologie, Datenanalysen, Erkenntnisse und strategischen Consulting-Lösungen, um messbare Ergebnisse und optimierte Renditen auf das Marketinginvestment für mehr als 1.700 Kunden weltweit zu erwirtschaften. Hier erfahren Sie mehr: www.allisonworldwide.com

