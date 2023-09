Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, meldet heute, dass sein Geschäftsbereich Power Connections ab sofort gestanzte Batterieklemmen für Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sowie für On- und Off-Highway-Nutzfahrzeuge anbietet. Die gestanzten Batterieklemmen von Eaton bieten viele Vorteile, unter anderem eine höhere Energiewechselleistung im Vergleich zu Druckgussklemmen und geschmiedeten Klemmen sowie Gewichtseinsparungen, die je nach Anwendung variieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230906246330/de/

Eaton's stamped battery terminals surpass industry standards and can be uniquely customized to customer specifications. (Photo: Business Wire)

"Alle unsere Batterieklemmen übertreffen die Industriestandards und können hervorragend an die Kundenanforderungen angepasst werden", so John Romain, Product Management Director für Power Connections bei der Mobility Group von Eaton. "Unsere Technologien im Bereich Power Connections gründen auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung innovativer elektrischer Komponenten für die Mobilitätsindustrie gewonnen haben."

Die gestanzten Batterieklemmen sind an die Anforderungen der Kunden anpassbar und mit SAE-, DIN-, IEC- und JIS-Batteriepolkonfigurationen kompatibel. Außerdem bieten die Werkzeuge von Eaton die erforderliche Flexibilität, die Produkte an sich ändernde Kundenanforderungen anpassen zu können.

"Wir wenden auch die Finite-Elemente-Analyse an, mit der wir das reale physikalische Verhalten durch das Testen von Kurvenscheibenmodellen vorhersagen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die von unseren Kunden erwarteten Qualitätsstandards erfüllen", so Romain. "Unsere gestanzten Batterieklemmen eignen sich auch ideal für Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich, bei denen Kabel mit großem Querschnitt verwendet werden, da zum Lösen der Klemme vom Pol mehr Kraft erforderlich ist als bei herkömmlichen Druckgussklemmen oder geschmiedeten Klemmen."

Geschäftsbereich Power Connections erhöht die Marktchancen

Eaton gründete den Geschäftsbereich Power Connections nach der im Jahr 2022 erfolgten Übernahme von Royal Power Solutions, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von entscheidenden Hochpräzisionskomponenten für die Strom- und Signalverteilung. Eaton bietet eine Vielzahl branchenführender elektrischer Komponenten an, unter anderem gestanzte Batterieklemmen und Ringkabelschuhe sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Darüber hinaus entwickelte das Unternehmen Technologien, die auf dem EV-Markt von besonderem Wert sind. Zu diesen zählen die vor Kurzem vorgestellten HPLB-Anschlüsse (High Power Lock Box).

Erfahren Sie mehr über die von Eaton hergestellten gestanzten Batterieklemmen.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern und die Umwelt zu schützen. Unsere Leitlinie ist unser Engagement, unsere Geschäftstätigkeit korrekt auszuüben, nachhaltig zu arbeiten und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Wir machen uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze, beschleunigen den Übergang zu erneuerbaren Energien, tragen zur Lösung der dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement der Welt bei und handeln zum Wohle unserer Stakeholder und der gesamten Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen. Wir erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar und beliefern Kunden in über 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230906246330/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

Tel. (216) 333-2876 (mobil)