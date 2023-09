Deskhero.com Group AB gibt den Beta-Start von Deskhero bekannt, einer Plattform, die den Kundensupport und das Projektmanagement revolutionieren wird.

Was macht Deskhero so einzigartig? Vorbei sind die Zeiten, in denen sich die Antworten des Supports wiederholten. Mit Deskhero wird eine Anfrage katalogisiert, sobald sie beantwortet ist. Künftige ähnliche Anfragen veranlassen die KI dazu, Antworten vorzuschlagen, indem sie auf frühere Tickets zurückgreift. Darüber hinaus schaffen die Wissensdatenbank von Deskhero, das Hochladen von Dokumenten und das Scannen von Websites ein vielfältiges Wissensökosystem. Das Ergebnis? Relevante Antworten, die aus verschiedenen Quellen stammen, werden schnell geliefert.

Wesentliche Merkmale:

Tickets: Hochentwickeltes Ticketingsystem, unterstützt durch KI für konsistente, schnelle Antworten. Wissensdatenbank: Es ist mehr als ein Speicher, es ist ein dynamisches KI-Reaktionstool.AI Hochladen von Dokumenten (Handbücher, Richtlinien usw.), damit die KI relevante Informationen extrahieren kann. Listen: Flexibles Datenmanagement, das die Funktionen von Datentabellen widerspiegelt, aber zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Weitere Funktionen sind anpassbare E-Mail-Domains, Domain Scraping für KI-Lernen, eine KI-gestützte Suchleiste und eine umfassende API.

Während der Beta-Phase ist Deskhero kostenlos. "Wir sind zuversichtlich, dass Deskhero das Support- und Projektmanagement neu definieren wird. Wir laden die Nutzer ein, dieses Potenzial zu erleben", sagt Jimmie Antonsson, CEO von Deskhero.

Über Deskhero: Deskhero bietet ein KI-gestütztes SaaS-Tool, das auf die Maximierung der Effizienz im Kundensupport ausgerichtet ist. Durch den Zugriff auf eine umfangreiche Wissensbasis, einschließlich bereits bearbeiteter Tickets, Dokumentationen und Webdaten, verspricht es Unternehmen Zeit und Mühe zu sparen.

