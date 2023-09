IT-Führungskräfte wechseln vom traditionellen Einzelanbieter-ERP-Modell mit "One-Size-Fits-All", um die aktuellen Investitionen zu optimieren und ringsum ERP-Anwendungen und -Datenbanken zu innovieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, veröffentlichte heute die Ergebnisse des Censuswide Buyers Sentiment Survey "Organizations Want More Control Over Their IT Roadmap", in dem die Herausforderungen untersucht werden, mit denen IT-Führungskräfte in Bezug auf ERP- und Datenbankunterstützung, Lieferantenbeziehungsmanagement sowie das IT-Support- und Servicemodell konfrontiert sind. Die von Rimini Street gesponserte Studie wurde unter einer Stichprobe von mehr als 600 US-amerikanischen Befragten durchgeführt, die aus CIOs und CTOs von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 250 Millionen US-Dollar bestanden.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass IT-Führungskräfte zutiefst besorgt darüber sind, dass sie gezwungen werden, Abonnementmodelle anzunehmen, die möglicherweise nur einen geringen oder gar keinen ROI bieten. Daher stellen sie auf ein neues ERP-Modell um, das zur Optimierung ihrer aktuellen Investitionen beiträgt und Innovationen rings um ERP-Anwendungen und Datenbanken unterstützt.

"Diese Umfrage unterstreicht, dass ‚Agilität' und ‚Auswahl' in den heutigen strategischen Leitlinien von CIOs und CTOs unerlässlich sind. Durch die Optimierung geschäftskritischer Transaktionssysteme und die Verlagerung von Investitionen auf die Förderung von Innovationen ringsherum, können sie die Fähigkeiten der IT aufwerten und gleichzeitig auswählen, was für das Unternehmen und sein Budget am besten geeignet ist", sagte David Rowe, EVP, Global Transformation und Chief Product Officer. "Der Technologiesektor ist vielleicht die einzige Branche, in der Anbieter vorschreiben, wann Kunden Upgrades durchführen und neue Produkte kaufen. Aber IT-Führungskräfte beginnen, einen neuen Weg einzuschlagen und einen Ansatz zu verfolgen, der ihnen hilft, die Kontrolle über ihre IT-Roadmap zu behalten und ihnen ermöglicht, in ihrem individuellen Tempo zu innovieren und Software-Entscheidungen auf Grundlage von Geschäftsanforderungen zu treffen statt auf Druck des Anbieters."

Daten zeigen, dass IT-Führungskräfte gegen den abonnementbasierten Status Quo rebellieren

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Nahezu alle befragten CIOs und CTOs widmen sich der Umstellung ihres Unternehmens auf ein neues Modell, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung ihrer aktuellen Investitionen und der Förderung von Innovationen rings um ERP-Anwendungen und Datenbanken liegt.

99 der Befragten äußerten Bedenken hinsichtlich der Implementierung eines auf Anbieterabonnements basierenden Lizenzierungsmodells. Zu den beiden größten Bedenken gehörten die Angst, zu einem Abonnementmodell gezwungen zu werden, das keinen ROI bietet (42 %), und die Sorge vor einem Vendor Lock-in (42 %).

57 der Befragten glauben, dass die digitale Transformation nicht unbedingt einen "Rip-and-Replace"-Ansatz für zentrale ERP-Anwendungen erfordert.

Fortschritte mit neuem ERP-Modell

Die Untersuchung zeigt, dass CIOs und CTOs darin übereinstimmten, dass sie ihr Unternehmen auf ein neues ERP-Modell umstellen wollten, das sich auf die Maximierung ihrer aktuellen Investitionen und die Förderung von Innovationen rund um ERP-Anwendungen und -Datenbanken konzentrierte. Dieses Modell, auch als "Composable ERP" bekannt, ermöglicht es Unternehmen, manche ausgewählten zentralen ERP-Anwendungen eines Anbieters zu behalten und sie in moderne, optimal dazu passende Anwendungen anderer Anbieter zu integrieren. Neben einer Verschmelzung der Plattformen ermöglicht dieser Ansatz auch eine Kombination verschiedener Lizenzierungsmodelle (unbefristet, Abonnement, Open Source) und Bereitstellungsmodelle (vor Ort, Cloud).

Um diesen Übergang zu vollziehen, behalten IT-Führungskräfte verschiedene Phasen gleichzeitig im Auge: Optimierung ihrer aktuellen Umgebung, Weiterentwicklung, um den sich ändernden Anforderungen innerhalb und außerhalb der Organisation zu entsprechen, und Transformation, um zukünftigen Anforderungen begegnen zu können:

Fast drei Viertel (74 %) der IT-Führungskräfte konzentrieren sich stark auf die Optimierung ihrer Unternehmenssoftware, indem sie die Gesamtbetriebskosten und die Erzielung besserer Ergebnisse ins Auge fassen.

Fast zwei Drittel (63 %) der IT-Führungskräfte haben dank modernisierter Composable-Technologie, erhöhter Funktionalität und beschleunigter Initiativen zur digitalen Transformation bereits eine Vorstellung vom Endzustand ihrer Transformation.

Fast die Hälfte (44 %) der Befragten, die ihre aktuelle IT-Umgebung weiterentwickeln, arbeiten daran, die Kontrolle über ihre IT-Roadmap den Anbietern wieder zu entreißen.

Die Befragten haben erkannt, dass dieser Übergang keine vollständige Überarbeitung ihrer ERP-Systeme erfordert. Über die Hälfte (57 %) der CIOs und CTOs glauben, dass die digitale Transformation nicht unbedingt einen "Rip-and-Replace"-Ansatz für zentrale ERP-Anwendungen erfordert. Dies gilt insbesondere für die Branchen Gesundheitswesen (75 %), Fertigung (64 %), Banken (62 %) und IT (63 %).

Bei der Überlegung, auf ein neues ERP- oder Datenbankmodell umzusteigen, haben CIOs und CTOs folgende Prioritäten gesetzt:

Fähigkeit, in ihrem eigenen Tempo zu innovieren (63 %)

Optimal angepasste Anwendungen dort, wo es sinnvoll ist (62 %)

Moderne Technologie und Funktionalität (59 %)

IT-Führungskräfte erkennen, dass sie eine Alternative zum abonnementbasierten Lizenzmodell haben. Diese Führungskräfte wechseln zu einem neuen ERP- oder Datenbankmodell, das die Betriebskosten mithilfe von Cloud-Lösungen dort optimiert, wo es sinnvoll ist, zentrale Unternehmensanwendungen beibehält, bei denen "Rip-and-Replace" keinen Mehrwert bringen würde, und neue Investitionen auf Produkte und Dienstleistungen konzentriert, die den Geschäftsstrategien für Wachstum und Innovation entsprechen.

Den vollständigen, umfassenden Umfragebericht "Organizations Want More Control Over Their IT Roadmap" finden Sie hier.

