NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry revidierte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 etwas nach oben. Damit trage er den von ihm erwarteten Zinseinnahmen aus dem substanziellen Barmittelbestand, Aktienrückkäufen und Zukäufen des Triebwerksbauers und Technologiekonzerns Rechnung, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 19:57 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

