Caldera Medical, ein Unternehmen für Frauengesundheit, das erstklassige Produkte für die Behandlung von Stressharninkontinenz, Beckenorganprolaps, Polypen und Fibroiden entwickelt und vermarktet, gab heute bekannt, dass es die Akquisition von Atlantic Therapeutics, einem in Irland ansässigen Anbieter von nicht-invasiven Lösungen zur Stärkung des Beckenbodens und zur Nervenstimulation für Frauen, abgeschlossen hat. Die Akquisition stärkt das wachsende Portfolio von Caldera Medical und unterstützt das Ziel, die Lebensqualität von Frauen zu verbessern!

Durch die Akquisition von Atlantic Therapeutics erwirbt Caldera Medical die kommerziell führende, nicht-invasive, von der FDA klar zugelassene Innovo-Produktfamilie als Erstlinientherapie für Frauen mit Stressharninkontinenz. Caldera Medical wird eine europäische Zentrale und ein Innovationszentrum in Galway, Irland, unterhalten.

"Wir freuen uns sehr, Atlantic Therapeutics zu übernehmen und die schnell wachsenden Innovo-Produkte weltweit zu skalieren", sagte Bryon Merade, CEO von Caldera Medical. "Diese Akquisition passt perfekt zu unserer Mission und ermöglicht es uns, Gesundheitsdienstleistern und Patienten eine noch umfassendere Palette von Lösungen anzubieten."

"Seit seiner Gründung hat das Team von Atlantic Therapeutics das enorme Potenzial von Innovo unter Beweis gestellt", kommentiert Susan Trent, CEO von Atlantic Therapeutics. "Diese einzigartige Technologie mit robusten klinischen Daten ist ideal positioniert, um den Millionen von Frauen weltweit zu helfen, die täglich unter dem Leid der Stressharninkontinenz leiden. Die Fähigkeit von Caldera Medical, dieses Potenzial zu maximieren, ist der perfekte nächste Schritt. Ich freue mich, dass Innovo innerhalb von Caldera Medical gedeihen wird und möchte Bryon und dem Team für ihr Engagement für die Frauengesundheit danken."

Über Caldera Medical

Caldera Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich ausschließlich auf die Gesundheit von Frauen konzentriert und sich der Mission "Verbesserung der Lebensqualität von Frauen" verschrieben hat. Caldera Medical entwickelt, produziert und vermarktet erstklassige chirurgische Produkte für die Behandlung von Stressharninkontinenz, Beckenorganprolaps, Polypen und Fibroiden.

Caldera Medical pflegt enge Beziehungen zu den Chirurgen und baut das Unternehmen weiterhin nach dem Prinzip der Kundennähe auf. In Zusammenarbeit mit seinen Kunden, den Chirurgen, hat Caldera Medical das größte humanitäre Programm aller Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit. Sie hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2027 eine Million Frauen in unterversorgten Bevölkerungsgruppen in aller Welt zu behandeln.

Über Atlantic Therapeutics

Atlantic Therapeutics mit Sitz in Irland ist auf die Entwicklung von medizinischen Geräten, zugehöriger Software und vernetzten Gesundheitstechnologien spezialisiert. Das Unternehmen behandelt in erster Linie Inkontinenz, Störungen der sexuellen Gesundheit und andere damit verbundene Erkrankungen. Sie stellen Geräte zur Stärkung des Beckenbodens und Produkte zur Nervenstimulation her, die alle durch solide klinische Nachweise gestützt sind und in randomisierten kontrollierten Studien getestet wurden. Weltweit verlassen sich Mediziner auf die Lösungen von Atlantic Therapeutics, um das Leben von Zehntausenden von Patienten jährlich zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230906020876/de/

Contacts:

Caldera Medical Medienarbeit

Katrina Owens pr@calderamedical.com