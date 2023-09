Führungskräfte beschleunigen Forschung und Entwicklung sowie die Entwicklung von Plattformen, um das Angebot von Armis zu verbessern und Innovationen voranzutreiben

Armis, das führende Unternehmen für Asset Visibility und Sicherheit, gab heute die Ernennung von zwei internen Teammitgliedern in sein Führungsteam bekannt. Aviram Cohen wird nun als Chief Development Officer (CDO) fungieren, während Dana Gilboa in die Rolle des Chief Product Officer (CPO) aufgestiegen ist. Diese internen Beförderungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens, seine Kunden bei der Bewältigung ihrer wachsenden Angriffsfläche zu unterstützen und weiterhin mit Plattforminnovationen und -technologien führend zu sein.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir an der Spitze der Innovation bleiben, um sicherzustellen, dass wir unsere preisgekrönte Plattform kontinuierlich weiterentwickeln, um die wachsenden Anforderungen unseres globalen Kundenstamms zu antizipieren, zu erfüllen und zu übertreffen", sagt Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Ich habe volles Vertrauen in Dana und Aviram, dass sie in ihren neuen Rollen in unserem Führungsteam die Führung übernehmen werden, und wir sind stolz darauf, dass sie in dieser aufregenden Zeit der Unternehmensentwicklung diese Rollen übernehmen werden."

"Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle voll durchzustarten, da ich weiß, welch großen Einfluss unsere Plattform auf die Verbesserung der Cybersicherheit von globalen Unternehmen und Regierungsbehörden hat", so Gilboa. "Asset Intelligence und Cybersicherheit sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die gesamte Angriffsfläche eines Unternehmens zu schützen und Cyberrisiken in Echtzeit zu verwalten. Ich fühle mich geehrt, dass ich als CPO weiterhin zur Mission von Armis beitragen kann."

Anfang dieses Jahres wurde Armis von Fast Company in seiner renommierten jährlichen Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2023 zum weltweit innovativsten Unternehmen in der Kategorie Sicherheit ernannt. Außerdem belegte es Platz 14 in der Liste der World's 50 Most Innovative Companies.

"In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt ist es unerlässlich, auf dem neuesten Stand zu bleiben, um Innovation und Sicherheit in Einklang zu bringen", fügte Cohen hinzu. "Armis hilft den Unternehmen, dieses Gleichgewicht zu finden, und trägt gleichzeitig durch Forschung und die Offenlegung von Schwachstellen zur Cybersicherheitsindustrie insgesamt bei. Ich bin stolz darauf, als CDO einen Beitrag zu diesen Bemühungen zu leisten."

"Das Armis-Team lässt sich weiterhin von unseren Grundwerten leiten", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Dana und Aviram sind echte Armisers, die diese Prinzipien verkörpern. Sie leisten in ihren jeweiligen Funktionen einen enormen Beitrag für Armis und sind eine hervorragende Ergänzung für unser Führungsteam. Wir beglückwünschen sie zu ihren neuen Positionen und freuen uns auf das, was uns auf unserem gemeinsamen Weg noch bevorsteht".

Die Ernennungen von Aviram und Dana folgen den Ankündigungen von Anfang des Jahres, dass Brian Gumbel zum President von Armis ernannt wurde, Alex Mosher zum Chief Revenue Officer befördert wurde und Efi Harari zum Chief Legal Officer des Unternehmens gewählt wurde.

Armis wird weiterhin von führenden Analysten- und Forschungsunternehmen anerkannt, darunter KLAS Research, Information Services Group, GigaOm und weitere.

Um mehr über die Asset Intelligence- und Sicherheitsplattform von Armis zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.armis.com/platform/

Weitere Informationen über Karrieremöglichkeiten bei Armis finden Sie hier: https://www.armis.com/careers/

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

