DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Generaldebatte im Bundestag:

"Deutschland muss schneller, moderner, unbürokratischer werden. Doch Bund und Länder streiten seit Langem über einen "Pakt zur Planungsbeschleunigung". Da muss endlich geliefert werden - gleich, welchen Titel das Gesetz am Ende bekommt. Am liebsten möchte man allen Beteiligten einschließlich CDU-Chef Friedrich Merz zurufen: Setzt euch an einen Tisch und legt los!"