Der US-Möbelhersteller Hooker Furnishings Corp. (ISIN: US4390381006, NASDAQ: HOFT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,22 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 29. September 2023 (Record date: 18. September 2023). Auf das Gesamtjahr gerechnet erhalten die Aktionäre eine Dividende von 0,88 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,27 US-Dollar (Stand: 6. September 2023) entspricht dies einer ...

