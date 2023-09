Der Wirbelsturm wird sich laut Behörden bis Samstag auf dem Weg zu der Inselkette Kleine Antillen in der östlichen Karibik zu einem "extrem gefährlichen, schweren Hurrikan" entwickeln.Miami - Der Tropensturm «Lee» hat über dem Atlantik an Kraft gewonnen und ist zum Hurrikan hochgestuft worden. Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von zunächst bis zu 120 Stundenkilometern werde sich bis Samstag auf dem Weg zu der Inselkette Kleine Antillen in der östlichen Karibik zu einem «extrem gefährlichen, schweren Hurrikan» entwickeln, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Mittwoch...

