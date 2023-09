Bereit zur Transformation: Nicola Mining holt japanischen JV-Partner für Exploration an Bord

Anzeige / Werbung

Das frische Kapital nebst Expertise aus Japan könnte die Entwicklung auf dem Projekt endlich dramatisch beschleunigen.

Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FSE: HLI) hat heute ein potenziell transformatives Joint-Venture mit dem japanischen Bergbaukonglomerat Nittetsu Mining Co. Ltd. angekündigt, das bis zu 25 Mio. CAD Direktinvestitionen auf Projektebene ermöglichen könnte!

Die Unternehmen haben eine Absichtserklärung ("LOI") für ein künftiges Joint-Venture unterzeichnet, das dem börsennotierten japanischen Partner das Recht einräumen würde, in zwei Phasen 10 bzw. weitere 15 Mio. CAD in eine gemeinsame Projektgesellschaft zu investieren und entsprechend 20 bzw. 40 Prozent an dem Kupferprojekt New Craigmont zu erwerben. Der LOI steht noch unter dem Vorbehalt einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und erfolgreicher zusätzlicher Verhandlungen. Beide Parteien wollen am oder vor dem 23. Dezember 2023 eine endgültige Vereinbarung schließen.

Im Verlauf der Due Diligence werden die geologischen und technischen Teams beider Parteien eng zusammenarbeiten, um die Projektdaten zu überprüfen und zu organisieren. Gegenstand der Überprüfung sind die historischen Minenhalden, die Skarnmineralisierung der historischen Craigmont Mine und die aktuellen Porphyrziele auf New Craigmont.

In der 1. Stufe des Joint-Ventures würden beide Partner ein neues Projektunternehmen gründen, an dem Nittetsu gegen Investitionen in Höhe von 10,0 Mio. CAD eine 20%ige Beteiligung erwerben kann. Für diese Phase veranschlagen die Partner einen Zeitraum von drei Jahren. Danach kann Nittetsu die Option für die 2. Stufe ziehen. Für diese Stufe ist eine auf zwei Jahre veranschlagte Machbarkeitsuntersuchung (FS-Phase) geplant, die die Gewinnung von Kupfer aus dem Projekt sowie aus den historischen Abfallhalden zum Gegenstand haben soll. Nach Abschluss der FS-Phase und der Investition von mindestens weiteren 15,0 Mio. CAD würde Nittetsu eine 40%ige Beteiligung am Eigenkapital der Projektgesellschaft erwerben.

Im Rahmen eines endgültigen Abkommens wird Nittetsu entweder Nicola marktübliche Preise für seine 40 %igen Kupferrechte zahlen oder mit Nicola zusammenarbeiten, wenn letzteres einen besseren Preis für die Produktionsabnahme erhält.

Peter Espig, CEO von Nicola, kommentierte: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Nittetsu, das sehr viel Erfahrung und Glaubwürdigkeit in unser Kupferprojekt New Craigmont einbringt. Wir sind der Meinung, dass die Bewertung des Projekts durch die Investitionen erhöht wird, und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Die künftigen Direktinvestitionen in das Projekt vermeidet eine Verwässerung bei den ausstehenden Aktien des Unternehmens. Außerdem sind unsere vollständig genehmigte Silbermine Treasure Mountain und die Merritt Milling Facility aus dem Deal ausgenommen. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass das Projekt der erste Vorstoß von Nittetsu in ein Kupferprojekt in British Columbia ist."

Nittetsu Mining Co., Ltd. ist ein diversifiziertes Unternehmen, das im Jahr 1899 gegründet wurde und derzeit weltweit tätig ist. Zu den derzeitigen Geschäftsbereichen gehören: Abbau und Vertrieb von Industriemineralien, Kauf und Vertrieb von Kohle und Erdölprodukten, Entwicklung und Vertrieb von Geräten, Maschinen und umweltbezogenen Produkten, Immobilien, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie Lieferung und Verkauf von Strom. Nittetsu betreibt die Atacama-Kupfermine und ist derzeit dabei, eine zweite Kupfermine in der Republik Chile zu entwickeln.

Fazit: Junior-Bergbauunternehmen sind in der Regel gezwungen, Exploration durch Ausgabe von Aktien zu finanzieren. Nicola ist durch die Einnahmen aus Deponiegeschäft, Vertrags-Erzaufbereitung in der eigenen Mühle und den Verkauf von Straßenschotter inzwischen in der Lage, Exploration anders zu finanzieren. Allerdings waren die Beträge (laut letztem Quartalsbericht zum 30. Juni 2023 rund 376.000 CAD im ersten Halbjahr) eher bescheiden. Die Partnerschaft mit dem japanischen Bergbaukonglomerat Nittetsu schlägt deshalb insofern gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Das frische Kapital nebst Expertise aus Japan könnte die Entwicklung auf dem Projekt endlich dramatisch beschleunigen. Gleichzeitig bleibt Nicola-Aktionären eine Verwässerung durch Ausgabe neuer Aktien auf dem aktuellen Niveau erspart. Bei den Verhandlungen mit dem japanischen Partner ist es sicherlich von Vorteil, dass Nicola CEO Peter Espig perfekt japanisch spricht und durch seine langjährige Tätigkeit in dem Land mit der japanischen Kultur bestens vertraut ist. Vertrauen braucht es, denn immerhin würde Nicola am Ende des Joint-Ventures die Mehrheit besitzen. Falls Nittetsu die gesamten 25,0 Mio. CAD für 40% investiert, würde dies das Projekt New Craigmont mit 62,5 Mio. CAD bewerten. Der Börsenwert von Nicola liegt aktuell bei 58 Mio. CAD. Extra zu bewerten wären dementsprechend die Assets, die nicht in die Projektgesellschaft einfließen: Nicola's genehmigte Silbermine Treasure Mountain sowie die Aufbereitungsanlage in Merritt. Hinzu kommen die umfangreichen Betriebsgenehmigungen, über die Nicola verfügt. Neben Projekt selbst dürften es vor allem diese Genehmigungen und das Eigentum an Land sein, die das künftige Joint-Venture für den japanischen Partner besonders attraktiv erscheinen lassen. Es wäre das erste Investment von Nittetsu in British Columbia. Für Nicola wäre das Joint-Venture transformativ.

