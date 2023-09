Es läuft weiter nicht rund am deutschen Aktienmarkt. Auch gestern war der Handel eher zäh. Der DAX gab am Ende leicht ab. Damit schnitt er immerhin besser ab als die Börsen in Übersee. Sowohl in Asien als auch in den USA gab es deutliche Verluste. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Öl, ...