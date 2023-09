Mitteilung des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU:

Interessenverband Kapitalmarkt KMU prämiert exzellente Medienbeiträge: Gewinner des Journalistenpreis kumU 2023 stehen fest

Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) gibt die Gewinner des Journalistenpreis kumU bekannt, der 2023 bereits zum fünften Mal vergeben wird. Die Preisträger sind Markus Rieger (GoingPublic Magazin), das Team Marcel Laskus und Niclas Seydack (Die Zeit), Gereon Kruse (boersengefluester.de) und Eva Rathgeber (Unternehmeredition). Der Preis zeichnet besondere journalistische Leistungen aus dem Themenbereich Kapitalmarkt und Mittelstand aus.

Gewinner des diesjährigen Journalistenpreises kumU ist Markus Rieger mit "Listed Germany - die börsennotierte Deutschland AG in Zahlen (Teil 2)". Die Jury lobt den Artikel zur Studie über den Kapitalmarkt in Deutschland, die GoingPublic gemeinsam mit AfU Research nun schon zum zweiten Mal in Folge durchführte. Die detailreiche Gesamtauswertung liefere eine Top-Übersicht des Aktienmarktes in Deutschland. Der Artikel gebe außerdem ...

