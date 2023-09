Polytec-Gründer Friedrich Huemer ist mit 51 Prozent bei Rainer Schönfelders Immobilien-Unternehmen "You Will Like It Real Estate GmbH" eingestiegen, wie die Krone berichtet. Das Unternehmen entwickelt laut Website derzeit Immobilien in Mistelbach, Döbling und Reifnitz. Kein unbekanntes Betätigungsfeld für Huemer, ist er doch bekanntlich bereits länger in Immobilien und Hotels sowie auch einer Charter-Fluggesellschaft involviert.

