Einladung zur Medienkonferenz

Kennzahlen wie die Anzahl barrierefreier Bushaltestellen sollen Auskunft über den Stand der Inklusion in der Schweiz geben. Doch die wichtigste Perspektive ging bisher vergessen: diejenige der Betroffenen. Um diese Wissenslücke zu schliessen, hat Pro Infirmis das Forschungsinstitut Grünenfelder Zumbach beauftragt, die erste nationale und repräsentative Studie zum Thema Inklusion durchzuführen, bei der Menschen mit Behinderungen im Zentrum der Befragung stehen.

Die Ergebnisse der Umfrage mit mehr als 1400 Teilnehmenden zeigen dringenden Handlungsbedarf: In der Schweiz fühlen sich vier von fünf Menschen mit Behinderungen in ihrer Teilhabe in mindestens einem Lebensbereich stark eingeschränkt.

Wir freuen uns, Sie zur öffentlichen Präsentation der Ergebnisse einzuladen:

19. September 2023 um 16 Uhr, Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Vier Nationalratskandidat*innen mit Behinderungen sind anwesend, um die Ergebnisse zu kommentieren und Denkanstösse für politische Bemühungen zur Stärkung der Inklusion zu geben.

Programm

16:00 Uhr Begrüssung: Felicitas Huggenberger, Direktorin Pro Infirmis; Pearl Pedergnana und Manuele Bertoli, Co-Präsidium Pro Infirmis

16:15 Uhr Präsentation Inklusionsindex: Ran Grünenfelder, Forschungsinstitut Grünenfelder Zumbach. Inklusive Fragerunde im Anschluss

17:00 Uhr Podiumsdiskussion zum Thema Inklusion

Moderation: Jahn Graf

Teilnehmende:
- Christian Lohr, Nationalrat Die Mitte, Kanton Thurgau
- Simone Leuenberger, Grossrätin EVP, Nationalratskandidatin, Kanton Bern
- Dr. Tatjana Binggeli, Geschäftsführerin Schweizerischer Gehörlosenbund, Nationalratskandidatin SP, Kanton Aargau
- Nicole Tille, Gemeinderätin, Kommunikationsspezialistin, Nationalratskandidatin SP, Kanton Freiburg

18:00 Apéro

Es werden weitere Nationalratskandidat*innen sowie politisch aktive Menschen mit Behinderungen als Gäste erwartet. Sie können die Gelegenheit gerne für Interviews nutzen.