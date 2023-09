FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 130,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg leicht auf 2,65 Prozent.

Wirtschaftsdaten aus Deutschland enttäuschten am Morgen abermals. Die Gesamtproduktion der deutschen Industrie fiel im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent zurück. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen halb so großen Rückgang erwartet. "Kein wirkliches Desaster, aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht", kommentierte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die deutsche Industrie leidet seit längerem unter einer Vielzahl von Belastungen, darunter die schwache Weltwirtschaft.

Im Laufe des Vormittags stehen Wachstumszahlen aus der Euroraum auf der Agenda. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet. Zuletzt hatte sich eine leichte Abkühlung angedeutet, was der US-Zentralbank Fed ihren Inflationskampf etwas erleichtern würde./bgf/mis