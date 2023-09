Der Aktienkurs von Aixtron hat eine längere Seitwärtsphase hinter sich gelassen und neue Hochs etabliert. In weiterer Folge könnten sich diese Entwicklung fortsetzen und die 37,20 Euro überwunden werden. Laut Schätzungen sollte die Chip-Industrie in den kommenden acht bis neun Jahren um eine Billion US-Dollar wachsen. Aixtron präsentierte am 27. Juli die Zahlen zum zweiten Quartal 2023. Dabei wurde gemeldet, dass der starke Wachstumskurs fortgesetzt ...

