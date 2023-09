Bernd Wünsche (Gurupress.de) - JinkoSolar hat zuletzt den Abwärtsmarsch fast beendet - die Stimmung wird am Mittwoch aber schon wieder schlechter - Die Analysten sind mit 70 % Potenzial aber sehr optimistisch Diese Entwicklung am Markt und in der Betrachtung des chinesischen Unternehmens mutet fast wie ein Wunder an. Denn die Kursbewegung war in den vergangenen Wochen und Monaten sehr schwach. Der Titel hat einen regelrechten Abwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...