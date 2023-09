Auf den letzten Drücker hat Borussia Dortmund noch einen Spieler abgegeben, der in dieser Saison wohl allenfalls eine Nebenrolle gespielt hätte. So verkaufte der Bundesligist den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard an den RSC Anderlecht. In Belgien schloss sich das Transferfenster anders als in Deutschland erst am Mittwochabend.Der BVB soll für den 30-Jährigen Edelreservisten noch eine Ablösesumme in Höhe von rund vier Millionen Euro erhalten. Hazard war zur Saison 2019/20 von Borussia Mönchengladbach ...

