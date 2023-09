Die Mehrheit der Befragten hat Apples Focus-Funktion angenommen und mehr Menschen kennen Live Activities, und setzen sie aktiv ein.

Im Vorfeld des nächsten Apple-Live-Event im Herbst 2023 und der Einführung von iOS 17, hat der App Experience-Spezialist Airship eine Verbraucherbefragung unter mehr als 11.000 Verbraucher:innen durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse zeigen, dass digitales Wohlbefinden für Verbraucher:innen weltweit an Bedeutung gewinnt. Ein Viertel der Befragten gibt an, Apps einzusetzen, um die Bildschirmzeit zu begrenzen oder ablenkende Unterbrechungen zu vermeiden. Noch mehr Befragte nutzen die Apple-Funktionen "Focus" und "Live Activities", die Ablenkungen und Unterbrechungen einschränken und die Nutzer:innen gleichzeitig zu einer gewünschten Tageszeit über ihre Apps auf dem Laufenden halten.

Von denjenigen, die Focus noch nicht genutzt haben, geben 42 Prozent an, dass sie die Funktion nicht kennen, während 29 Prozent zu selten durch ihr Smartphone gestört werden, um Focus zu nutzen. (Grafik: Business Wire)

Seit der Einführung der Focus-Funktion im September 2021 haben 56 Prozent der iPhone-Nutzer:innen diese nach eigenen Angaben genutzt, um festzulegen, von wem und zu welchen Tageszeiten sie Benachrichtigungen erhalten möchten. Von denjenigen, die Focus noch nicht genutzt haben, geben 42 Prozent an, dass sie die Funktion nicht kennen, während 29 Prozent zu selten durch ihr Smartphone gestört werden, um Focus zu nutzen.

Die Apple Live Activities- Funktion gibt es seit Oktober 2022. Live Activities bieten Nutzer:innen eine neue Möglichkeit, dynamisch aktualisierte Informationen an ihren Sperrbildschirm anzuheften, statt mehrere Benachrichtigungen von derselben App zu erhalten. 41 Prozent der Befragten geben an, dass sie Live Activities bereits genutzt haben, während 35 Prozent das noch nicht getan haben und nur 24 Prozent kennen diese neue Funktion überhaupt nicht. Dabei sind die Verbraucher:innen mit Live Activities weltweit zufrieden: 62 Prozent derjenigen, die die Funktion schon genutzt haben, bewerten ihre Erfahrungen als "gut" oder "ausgezeichnet", lediglich 6 Prozent bezeichnen sie als "mangelhaft" oder "schlecht".

Obwohl Live Activities erst seit knapp einem Jahr verfügbar ist, gewinnt die Funktion schnell an Bekanntheit und Akzeptanz. Dazu tragen öffentlichkeitswirksame Aktionen wie die letzte WM bei. ebenso wie die Tatsache, dass immer mehr Marken ihren App-Nutzer:innen diese Funktion anbieten. Im Gegensatz dazu muss Focus von den iPhone-Nutzer:innen selbst eingerichtet werden. Live Activities dürfte mit der Veröffentlichung von iOS 17 einen weiteren Schub erhalten, da Marken dann Buttons und Schalter zu Live Activities hinzufügen können, um Kernfunktionen nicht mehr nur Informationen auf die Sperrbildschirme ihrer Kund:innen zu bringen.

"Dass Apple den Erfolg von Live Activities mit neuen Updates verdoppeln will, die den Sperrbildschirm in eine Art Fernbedienung für das Leben verwandeln, kommt nicht überraschend", sagt Thomas Butta, Chief Strategy and Marketing Officer von Airship. "Mehr als je zuvor können Marken jetzt die Aufmerksamkeit ihrer Kundschaft gewinnen, indem sie ihnen helfen, Zeit zu sparen und ihr Leben zu vereinfachen statt ihre Aufmerksamkeit zu erzwingen. Das ist der Schlüssel zu einer neuen Ära wertvoller Kundenerfahrungen."

Methodik

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit Sapio Research unter mehr als 11.000 Verbraucher:innen ab 18 Jahren in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Südafrika, Singapur, Thailand, Indonesien und Brasilien durchgeführt. Die Ergebnisse haben eine Genauigkeit von ±0,9 Prozent bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.

Der vollständige Bericht "The Mobile Consumer 2023" steht zum Download bereit. Er bietet Ergebnisse zu zahlreichen Themen, aufgeschlüsselt nach Ländern und Altersgruppen.

