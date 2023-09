Der DAX tut sich in dieser Woche bisher schwer. An allen drei Handelstagen verzeichnete der deutsche Leitindex Verluste. Heute muss er darüber hinaus schwache Vorgaben aus Asien und den USA verarbeiten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...