Die Anzahl weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen ist per Stichtag 1. August 2023 im Vergleich zum Jahresanfang gestiegen. In den im Wiener Börse Index notierten Unternehmen agieren gesamt 20 weibliche Vorstandsmitglieder, die 178 männlichen gegenüberstehen. Nur zwei Frauen sind aktuell CEOs, die meisten Frauen arbeiten derzeit als CFOs (7) bzw. sind in operativen Funktionen tätig (6), darunter drei COOs. Bei Beginn der Untersuchungen im Juli 2015 lag der Frauenanteil im Vorständen bei 4,1 Prozent. In absoluten Zahlen ist die Anzahl an weiblichen Vorstandsmitgliedern innerhalb der letzten sieben Jahre um 13 Personen gestiegen, wie auch jene der Männer. Damit haben aber noch immer fast zwei Drittel (64 Prozent) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...