Uran punktet mit einer im Vergleich zu anderen Energierohstoffen enormen Energiedichte und in Sachen schädlicher Emissionen punktet die Atomenergie sowieso. Im Zuge der Klimapolitik ist die Kernkraft, damit auch Uran, heute wieder salonfähig geworden. Weltweit gibt es derzeit rund 440 Atomkraftwerke, dies in 32 Ländern. Die erste Erzeugung von Atomenergie fand übrigens 1956 in Idaho statt. Noch werden aktuell nur rund zehn Prozent der globalen Stromerzeugung mithilfe der Atomenergie bestritten. ...

