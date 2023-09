Der Industriekonzern Douglas Dynamics, Inc. (ISIN: US25960R1059, NYSE: PLOW) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,295 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Auszahlung für das dritte Quartal 2023 erfolgt am 29. September 2023 (Record date: 19. September 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,18 US-Dollar bezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 30,83 US-Dollar (Stand: 6. September 2023) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...