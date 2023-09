Hamburg - Der frühere Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose ist tot. Der SPD-Politiker starb Medienberichten zufolge am Mittwoch im Alter von 86 Jahren.



"Ein beliebter Hamburger hat uns verlassen", schrieb Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz am Donnerstag bei X/Twitter. Klose sei ein "wichtiger Begleiter" auf ihrem politischen Weg gewesen, so die Hamburger Bundestagsabgeordnete. Der SPD-Politiker war von 1974 bis 1981 Erster Bürgermeister von Hamburg und von 1983 bis 2013 Abgeordneter des Bundestags. Von 1991 bis 1994 war er zudem Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.



Nach der Bundestagswahl 1994 hatte er dieses Amt an den damaligen SPD-Chef Rudolf Scharping abgegeben. Klose war stattdessen von 1994 bis 1998 Bundestagsvizepräsident. Im Parlament profilierte er sich unter anderem als Außenpolitiker. Zur Bundestagswahl 2013 war Klose nicht mehr angetreten.

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken