Unterföhring (ots) -Mehr als 5.000 Hörer:innen. 20 Erfolgspodcasts. 30 Stunden Live. Und jede Menge Festivalstimmung: Die erste Ausgabe des Podcast-Festivals "Hear & Now" der Seven.One Entertainment Group am vergangenen Wochenende war ein voller Erfolg - und geht 2024 in die nächste Runde. Seven.One Audio, Seven.One Starwatch und MMP, drei Geschäftsbereiche der Seven.One Entertainment Group, werden auch in der zweiten Runde 2024 ihre Kräfte für "Hear & Now" bündeln.Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory und MMP: "'Hear & Now' zeigt mal einmal mehr, wie viel Magie und Anziehungskraft hochwertiges Live-Entertainment auf die Menschen ausübt. Die vereinte Podcast-, Vermarktungs- und Veranstaltungspower aus unserem Haus hat hier eine ganz besondere Plattform für Besucher:innen und Podcaster:innen gleichermaßen geschaffen - und ich freue mich sehr, dass wir unser neues Podcast-Festival 2024 fortsetzen werden."Am vergangenen Wochenende erlebten 5.000 begeisterte Besucher:innen der Halle Tor 2 in Köln ihre Lieblingshosts live auf der Bühne. Auch bei Interview-Sessions und Autogrammstunden konnten sie den Künstler:innen so nahe sein wie nie zuvor.