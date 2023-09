Schwache Vorgaben aus Asien und den USA sorgen dafür, dass der DAX auch am Donnerstag an Boden verliert. Vor allem die steigenden Ölpreise und damit wieder aufflammende Inflationssorgen kommen am Markt nicht gut an. Auf Unternehmensseite stehen am Donnerstag derweil Deutsche Telekom, MTU Aero Engines, Munich Re, SAP und Volkswagen im Fokus.

