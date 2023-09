München (ots) -



Der Überraschungskampf des Jahres: Gastgeber Trymacs (3.400.000 Abonnent*innen auf Twitch) schickt seinen Bruder Nici Stemmler (169.000 Abonnent*innen auf seinem YouTube-Kanal "How to be Human") in den Boxring des Düsseldorfer PSD Bank Domes und unterstützt ihn in seiner Ecke im Ring, um das Handtuch seines Bruders zu wedeln und ihm technische Ratschläge zu geben. Sein Gegner ist Streamer-Durchstarter Noah Zett (186.792 Abonnent*innen auf Twitch), welcher sich durch Humor und pointierte Wiedererkennungsmerkmale einen Namen in der Streamer-Branche gemacht hat. Tritt Nici die Thronfolge seines Bruders an oder wird Newcomer Noah als Sieger aus dem Ring steigen?



Joyn überträgt "The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 18:00 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Ausgerichtet wird das Live-Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit MediaTotal. Offizielle Tickets für das beliebte Event gibt es ab sofort bei Ticketmaster (https://www.ticketmaster.de/artist/the-great-fight-night-tickets/1266364).



Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5597199

