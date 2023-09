Die Encavis AG (ISIN: DE000 609500 3) lanciert weiteres Solarpark-Projekt in Dänemark: Wie der im MDAX aktiennotierte Wind- und Solarparkbetreiber mitteilt, erreicht das 132-MW-Solarpark-Projekt in Ringkøbing an der westlichen Nordseeküste Dänemarks nun die Baureife an einem äußerst attraktiven Standort. Es ist bereits das dritte Projekt aus einer insgesamt rund 600 MW umfassenden strategischen Entwicklungs-Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...