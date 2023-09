Unterföhring (ots) -Die Nächste, bitte! Für ungeduldige Fans der neuen SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bietet Joyn, die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, einen besonderen Service. Bei Joyn PLUS+ sind ab 16. Oktober 2023 jeweils montags fünf neue Folgen "Die Landarztpraxis" abrufbar. Die neue Serie mit Caroline Frier als Dr. Sarah König in der Hauptrolle startet zudem am Montag, 16. Oktober 2023, 19:00 Uhr in SAT.1.Darum geht es in "Die Landarztpraxis":Gibt es einen besseren Ort für einen Neuanfang als das beschauliche Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees? Für Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier) nicht. Mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg) möchte sie nach ihrer Zeit in Berlin einen Neuanfang wagen. Mit Kompetenz und Empathie gewinnt Sarah schnell das Vertrauen der Menschen im bayerischen Idyll zwischen Berg und See. Doch das Herz der alleinerziehenden Mutter weiß nicht, was es will: Ihr alter Jugendfreund, der Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), verdreht Sarah den Kopf - genau wie der kernige Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht ..."Die Landarztpraxis" - Die neue Vorabendserie ab 16. Oktober 2023 montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Ab 16. Oktober erscheinen wöchentlich und immer montags fünf neue Folgen bei Joyn PLUS+.filmpool entertainment produziert 60 Folgen von "Die Landarztpraxis".Pressekontakt:Friederike Vees / Sandra ScholzCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 / - 1121email: friederike.vees@seven.one / sandra.scholz@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5597244