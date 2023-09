Das Berliner Unternehmen will Handwerker künftig mit Solarmodulen, Speichern und anderem Photovoltaik-Equipment versorgen. Zudem sollen die Installateure bei der Planung, dem Netzanschluss und der Kundengewinnung unterstützt werden - aber diese Services befinden sich Enpal zufolge noch in der Testphase.Enpal will künftig lokale Photovoltaik-Handwerksbetriebe mit seiner 360°-Serviceplattform unterstützen. Bereits seit Mitte des Jahres stelle das Berliner Unternehmen den ersten Installateuren seine Infrastruktur für Wareneinkauf und Logistik zur Verfügung, wie es erklärte. Mehr als 150 unabhängige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...