München (ots) -Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft schreibt bei der FIBA Basketball Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen weiter Geschichte. Nach dem Viertelfinalsieg (81:79) über Lettland steht Deutschland unter den vier besten Teams der Welt. Dies ist der größte Erfolg einer deutschen Auswahl seit 21 Jahren. Im Halbfinale wartet am Freitagnachmittag Top-Favorit USA. Dieses Spiel zeigt MagentaSport in Deutschland exklusiv und für alle kostenlos und ohne Registrierung - schon ab 13.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung."Als deutscher TV-Partner bei der FIBA Basketball-WM 2023 freuen wir uns über das sensationelle Abschneiden des deutschen Teams und über das anstehende Halbfinale. Größer als gegen Rekordweltmeister USA geht es kaum. Wir sind schon seit dem ersten WM-Testspiel eng an der deutschen Mannschaft dran und zeigen mit Hintergrundgeschichten, Analysen, unserem Team vor Ort und in unserem WM-Studio weit mehr als nur die Spiele", sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen über den Zwischenerfolg.Überall mitfiebern bei MagentaSport: So funktioniert innovatives Sport-TV heute"Unsere TV-Strategie geht auf. Basketball und die DBB-Auswahl elektrisieren die Massen. Wir erzielen Rekordnutzungszahlen und freuen uns, dass wir allen Fans in Deutschland kostenfrei die Spiele des deutschen Teams in Top-Qualität zeigen. So kann jeder in Deutschland am Erfolg dieses Teams teilhaben und in den Live-Übertragungen mitfiebern. Der Zugang ist für alle offen, kostenlos und ohne Registrierung. Wir bringen basierend auf unseren herausragenden Netzen die Sportbegeisterung aus Asien überall hin, wo die Fans ihr Team sehen möchten: Zuhause auf ihren SmartTV Geräten mit der MagentaSport App, über unsere MagentaTV Plattform, unterwegs mit der MagentaSport mobile App oder im Büro auf magentasport.de. Das ist innovative Sportberichterstattung im digitalen Zeitalter", ergänzt Arnim Butzen.Großer Halbfinaltag ab 10.15 Uhr: erst Kanada - Serbien, dann Deutschland - USADie Halbfinalrunde wird morgen ab 10.15 Uhr mit der Vorberichterstattung auf das Spiel Kanada gegen Serbien gestartet. Ab 13.45 Uhr beginnt bei MagentaSport der Countdown aus dem WM-Studio zum größten Spiel einer deutschen Basketball-Mannschaft seit 21 Jahren: Deutschland gegen USA.Bereits um 13:45 Uhr beginnen bei MagentaSport am morgigen Freitag die Vorberichte aus dem WM-Studio, ab 14:40 Uhr steigt dann die Halbfinal-Partie gegen die USA.All 92 Spiele live bei MagentaSport und MagentaTVMagentaSport und MagentaTV zeigen die Basketball-WM komplett live noch bis Sonntag, 10. September, mit dem Finale ab 13.30 Uhr als goldenen Abschluss. Das WM-Paket umfasst 92 Spiele, über 200 Live-Stunden, Analysen, Features zu den 32 Teams und ihren Stars. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und kostenlos für alle auf den MagentaSport Plattformen angeboten. Neben dem umfangreichen Live-Programm präsentiert MagentaSport zusätzlich alle deutschen Spiele ausführlich mit einer Stunde Vorlauf und bietet Analysen und Stimmen rund um die Spiele.