Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein schwacher Handelstag ab. Der DAX rund 0,3 Prozent schwächer bei 15.690 Punkte in den Handel starten. Er rutscht damit auf das Wochentief vom Vortag bei 15 676 Punkten zu. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag zudem beeinflussen: 1. Verluste an der Wall StreetDie US-Börsen haben am Mittwoch Kursabschläge erlitten. Als Belastung ...

