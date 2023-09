FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.09.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL PRICE TARGET TO 59 (60) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2671 (2616) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 472 (470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 464 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 760 (740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1170 (1130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 680 (670) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 333 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1610 (1575) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 157 (154) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES MONEYSUPERMARKET,COM TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 305 PENCE - JEFFERIES CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 375 (385) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 990 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE STARTS RENEWI WITH 'BUY' - PRICE TARGET 830 PENCE - PEEL HUNT CUTS HARBOUR ENERGY TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 260 (300) PENCE - RBC RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 480 (445) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES CONVATEC TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 300 (215) PENCE



- JEFFERIES RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 740 (700) PENCE - 'BUY'



