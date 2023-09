München (ots/PRNewswire) -Die SERES Elektro-SUV-Familie deckt die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer von intelligenten alternativ angetriebenen SUVs der C-, D- und E-Klasse auf der ganzen Welt ab.SERES, die führende Kraft Chinas in der Branche intelligenter Elektrofahrzeuge, hat auf der IAA Mobility 2023 stolz seine elektrische SUV-Familie vorgestellt.- Das hochwertige Flaggschiff der D-Klasse, der sportliche Elektro-SUV SERES 5, ist ein 90-kWh-Modell mit Allradantrieb, das verbesserte Leistung und eine größere Reichweite bietet. Er kann in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen, und seine WLTP-Reichweite wurde auf 530 km erweitert.- Der neu vorgestellte urbane Elektro-SUV der C-Klasse, der SERES 3, debütierte als Rechtslenker und bietet eine sportlichere und modischere City-SUV-Option für Kunden in verschiedenen Märkten.- Der Publikumshit ist das Flaggschiff der E-Klasse, der SERES 7, ein großer, elektrisch angetriebener Premium-SUV mit einem einzigartigen Sechs-in-Eins Range-Extender-Antriebsstrang, der den vorderen Raum des Fahrgastbereichs erweitert. Der Raumnutzungsgrad erreicht 92,4 %, wodurch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen vollumfänglichem Platzangebot und einer limousinenähnlichen Handhabung erreicht wird, was sowohl den Ansprüchen von Familien als auch von Geschäftskunden entspricht, die eine hohe Reisequalität wünschen.Seit Januar 2023 hat SERES in kurzer Zeit mehr als 20 Länder in Europa, im Nahen Osten, in Nord- und Südamerika und in Afrika erreicht. Das Unternehmen absolvierte darüber hinaus quer durch Europa einen Qualitätstest auf der Straße, bei dem 21 Länder in 23 Tagen durchquert und über 10.000 km pro Fahrzeug zurückgelegt wurden. Die Gesamtkompatibilitätsrate bei der Aufladung lag bei über 95 %.Die Präsenz von SERES auf Europas größter Automesse zeigt, wie weit das Unternehmen in kurzer Zeit gekommen ist, und seine neuen Modelle werden den Verbrauchern weltweit voraussichtlich eine breite Palette an Optionen auf dem beliebten Markt der Elektro-SUV bieten.Herr Zhang Xingyan, President der SERES-Überseeabteilung, erklärte: "Als technisches Produktionsunternehmen, das sich auf neue Energien konzentriert und das mit fantastischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und intelligenten Fabriken von Weltklasse ausgestattet ist, wird SERES in der Lage sein, europäischen und globalen Verbrauchern eine breitere Palette von Modellen und einen besseren Service zu bieten."Neben der außergewöhnlichen Produktqualität stellt SERES auf der Autoschau in München auch seinen Markencharme unter Beweis. Vom simulierten Campingbereich bis hin zu verschiedenen interaktiven Spielen kann jeder Besucher den herzlichen Empfang der SERES SUV-Familie am Messestand genießen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2203403/SERES.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seres-enthullt-drei-intelligente-alternativ-angetriebene-fahrzeuge-auf-der-iaa-mobility-2023-301920367.htmlPressekontakt:Sabrina Wan,sabrina.wan@dawnriderltd.com,+44 77 62856282Original-Content von: Seres, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135401/5597368