Die Ölpreise haben in den vergangenen Tagen neue Jahreshochs markiert und befinden sich weiter im Aufwind. Davon konnte auch die Aktie des britischen Produzenten BP profitieren. Obwohl das Papier schon länger ein Underperformer im Sektor ist, hält der CEO Bernard Looney weiter an seiner bestehenden Strategie fest. BP-CEO Bernard Looney sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass er seine Strategie für den Übergang hin zu erneuerbaren Energien nicht weiter zurückschrauben werde. ...

