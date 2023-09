DJ Knot: Märkte bepreisen Möglichkeit von EZB-Zinschritt nicht richtig

FRANKFURT (Dow Jones)--Investoren haben eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche weitgehend ausgepreist - möglicherweise zu Unrecht, wie EZB-Ratsmitglied Klaas Knot der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. "An den Märkten findet gerade ein Kampf statt, der dem ähneln dürfte, den wir in der nächsten Woche ausfechten dürften", sagte Knot. Er sei der Meinung, dass das Erreichen einer Inflationsrate von 2 Prozent bis Ende 2025 das absolute Minimum sei, was die EZB anstreben müsse. "Ich wäre absolut unzufrieden mit jeglicher Entwicklung, die dazu führen würde, dass dieses Ziel noch weiter hinausgeschoben wird", sagte Knot.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2023 05:24 ET (09:24 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.