USD/CNH: China-Daten überraschen - Country Garden weiter im Blick

Das Währungspaar USD/CNH verteuert sich nach Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsnachrichten aus dem Reich der Mitte am Donnerstagmorgen um rund 0,20 Prozent auf 7,33 CNH. Neben neuen Konjunkturdaten sehen sich Anleger nach wie vor mit der Sorge rund um die gebeutelte Immobilienbranche konfrontiert. China-Exporte sinken weniger stark als erwartet - Anleger hoffen auf weitere Konjunkturstützen So sanken die chinesischen Ausfuhren im August per Jahresvergleich um 8,8 Prozent. Allerdings wurden die Erwartungen damit dennoch übertroffen, wie Daten der Zollbehörde zeigen. Fachleute hatten mit einem Exportrückgang von 9,2 Prozent gerechnet.

Die Entwicklung dürfte zwar Balsam für Anleger sein, allerdings könnten sich Anleger noch mehr konjunkturstützender Maßnahmen wünschen, um das Wachstum im Reich der Mitte weiter zu stärken und damit letztendlich auch das Anlegervertrauen wieder zurückzugewinnen. Genährt wurde der Konjunkturoptimismus zuletzt insbesondere durch Hilfen für den gebeutelten Immobiliensektor durch die Behörden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

