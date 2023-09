Berlin (ots) -Vom 15. -17. Oktober kommen in Berlin die international führenden Vertreter:innen aus dem Bereich Globale Gesundheit zusammen: Beim World Health Summit 2023 geht es unter dem Motto "A Defining Year for Global Health Action" (Ein entscheidendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen) um eine gesündere Zukunft für Alle. Auf der Agenda unter anderem: die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, Pandemievorsorge, gerechte Gesundheitssysteme. Erwartet werden über 300 Sprecher:innen und mehrere tausend Teilnehmer:innen aus allen Regionen der Welt und allen Bereichen: Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.Medienvertreter:innen können sich jetzt für die Teilnahme am World Health Summit 2023 vor Ort unter www.worldhealthsummit.org/media/accreditation.html akkreditieren.WHS 2023 Kernthemen (Auswahl):- Learning from COVID-19 for Future Pandemic Prevention, Preparedness and Response- Recommitting to Universal Health Coverage- Sustainable Health for People and Planet- G7/G20 Measures to Enhance Global Health Equity and Security- Harnessing the Power of Digital Technologies for Global HealthProgrammdetails (https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2023)WHS 2023 Sprecher:innen (Auswahl):- Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)- Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany- Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany- Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany- Mansukh Mandaviya, Minister of Health and Family Welfare & Minister of Chemicals and Fertilizers, India- Nísia Verônica Trindade Lima, Minister of Health, Brazil- Awa Marie Coll-Seck, Minister of State to the President, Senegal- Stella Kyriakides, Commissioner for Health and Food Safety, European Commission- Inger Ashing, CEO, Save the Children International- Sania Nishtar, Founder, Heartfile- Nivedita Gupta, Head of Virology, Indian Council of Medical Research (ICMR)- Omnia El Omrani, Youth Envoy to the President of the UN 27th Climate Change Conference (COP27)- Githinji Gitahi, Global CEO and Director General, AMREF Health Africa GroupMehr Sprecher:innen (https://www.worldhealthsummit.org/summit/speakers.html)Registrierungslink für die Vor-Ort-Teilnahme von Nicht-Medienvertreter:innen:www.conference.worldhealthsummit.org/Um Interessierten aus aller Welt, die nicht anreisen können, ebenfalls eine Teilnahme zu ermöglichen, ist das gesamte Programm mit über 60 Sessions online live unter www.worldhealthsummit.org frei verfügbar.Über den World Health Summit:Der World Health Summit ist die weltweit führende internationale Konferenz zu globaler Gesundheit. Ziele des WHS sind, innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit zu entwickeln, Austausch zu fördern, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema zu implementieren, sowie die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Das Forum wurde 2009 an der Charité - Universitätsmedizin Berlin gegründet und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Präsident des World Health Summit ist Prof. Dr. Axel R. Pries, Internationaler Jahrespräsident 2023 ist Prof. Dr. Adnan Hyder, George Washington University, USA.Presse Informationen: www.worldhealthsummit.org/media.html (https://www.worldhealthsummit.org/media.html)Informationen zum WHS 2023: www.worldhealthsummit.org/summit.htmlBitte akkreditieren Sie sich für die Teilnahme vor Ort bis spätestens Mittwoch, den 11. Oktober: www.worldhealthsummit.org/media/accreditation.htmlDie Online-Teilnahme ist ohne Akkreditierung möglich.Der gesamte World Health Summit 2023 ist presseöffentlich.World Health Summit 202315 - 17 OktoberJW Marriott Hotel BerlinStauffenbergstraße 26Berlin & Digitalwww.worldhealthsummit.orgWHS2023Twitter (https://twitter.com/WorldHealthSmt): @WorldHealthSmtLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/worldhealthsummit), Facebook (https://www.facebook.com/worldhealthsummit), Instagram (https://www.instagram.com/worldhealthsummit/): @worldhealthsummitPressekontakt:Alida Tieköttercommunications@worldhealthsummit.orgOriginal-Content von: World Health Summit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071690/100910951