Vor einigen Wochen ist der Esa-Wettersatellit Aeolus kontrolliert zum Absturz auf die Erde gebracht worden - erstmals bis zum Schluss assistiert. Jetzt hat die Esa Bilder von seinem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre veröffentlicht. Im Sommer 2018 hatte die Esa mit Aeolus einen Wettersatelliten in den Orbit geschickt, der insbesondere Daten zu Windprofilen zur Erde senden sollte. Knapp fünf Jahre verrichtete der Satellit seinen Dienst in 320 Kilometern ...

